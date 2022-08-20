民進黨澄清《數位中介法》掀戰 高嘉瑜說話了

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》（數位中介法）草案，引發各界反彈，連民進黨立委也不挺，昨天緊急喊卡；民進黨也在臉書發聲明澄清，提四點緊急滅火。

民進黨在臉書指出，澄清NCC沒有強推《數位中介服務法》

對於網傳NCC強推《數位中介服務法》，限制網路言論自由，是因《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，全世界民主國家都面臨此挑戰，目前政府正在研議階段、收集意見。

民進黨強調，《數位中介服務法》草案僅在公聽會階段，還尚未送進立法院，行政院已請相關部會持續溝通，待大家都能夠接受相關做法後，才會繼續進行。

民進黨表示，NCC原預計下周舉辦的公聽會「已暫緩」，待各界意見討論釐清後才會再擇期辦理。

民進黨強調，言論自由是民進黨堅持的價值，假訊息和私密影像外流的受害民眾無數，但在反制犯罪行為的實務作業上如何做到完善，仍需要各方多溝通，未來政府會持續研議，規劃出妥善政策，請國人安心。