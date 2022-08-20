今天在大聯盟場上金鶯以15：10力克紅襪，兩隊合計敲出37支安打，展現「美東火藥庫」的強大攻擊力，雙方先發投手最多只撐到4局，紅襪的Kutter Crawford在3.2局中狂失9分，其中苦挨3支全壘打，沒意外成為敗戰投手，金鶯打線相當瘋狂，2到5局就打下此戰所有分數，全場3人繳出猛打賞，就算紅襪苦追仍吞下敗仗。

Jorge Mateo is a known conqueror of the Great Wall of Baltimore! pic.twitter.com/VysSUMgtyI — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 19, 2022

藍鳥、洋基率先進行美東對決，最後洋基以0：4慘遭完封，這場比賽恐怕讓球迷相當失望，不過下一場美東對決相當過癮，金鶯、紅襪上演瘋狂打擊秀，雙方在2、3局呈現互咬局面，金鶯游擊手馬泰歐(Jorge Mateo)賞紅襪Crawford 3分炮，3局結束紅襪以4：6落後，還有機會超前，不過4局金鶯擊出2轟，一舉灌進4分。

Tommy Pham and Alex Verdugo getting the Red Sox back in this game in Baltimore!



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5局是此戰最精采時刻，紅襪上半局一口氣拿下5分追到9：10，但下半局金鶯毫不留情把失去分數都討回來，三壘手尤瑞亞斯(Ramón Urías)用陽春炮揭開序幕，接著他們敲出4支安打含3支二壘安打，長程炮火讓紅襪措手不及，再次將比數拉開到15：9。而6局紅襪靠安打湊滿10分，但後面3局完全熄火，儘管敲出19安仍敗陣。

Ramon Urias 13th Homerun of the Season #Birdland pic.twitter.com/B2ET5YDAcJ — Homeruns MLB (@homers_mlb) August 20, 2022

金鶯先發打線除歐多爾(Rougned Odor)都有擊出安打，羅許曼(Adley Rutschman)5打數3安打貢獻2分打點、桑坦德(Anthony Santander)5打數3安打4分打點、曼卡索(Ryan Mountcastle)5打數2安打3分打點，海斯(Austin Hays)雖然僅1打點但也繳出猛打賞，而紅襪表現也不賴，湯米芬姆(Tommy Pham)一人貢獻3分，無奈投手沒有守住。