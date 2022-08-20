阿福食物銀行湖西工作站物品，透過志工人力，將食材再配置，進行加工、冷藏、冷凍等程序，促使食物可發揮最大效益。（張茂雄攝）

高雄市慈善團體聯合總會-阿福食物銀行理事長張來川，20日特地來到澎湖風景優美的林投公園，成立食物銀行工作站，受邀揭牌的澎湖縣長賴峰偉致詞時表示，大哲學家羅素說人一生追求三件事情，其中一件就是對於弱勢的團體要抱以悲天憫人的情懷，他非常感謝阿福食物銀行跨海來澎湖照顧弱勢族群，讓食物不浪費、幫助有需要的鄉親。

理事長張來川表示，阿福食物銀行是由家樂福量販集團贊助的慈善機構，秉持聯合國永續發展目標，透過志工人力，將食材再配置，進行加工、冷藏、冷凍等程序，促使食物可發揮最大效益。阿福食物銀行也使用高科技的智慧倉儲系統，讓行善更有效率，符合MSG的永續經營理念。

目前阿福食物銀行在台灣廣泛布點（19站發放站、米你食物銀行29站、福氣社區冰箱38站、7站實體店面），在高雄有200坪的倉儲空間，14坪的冷凍、冷藏設備，並有龐大的志工人力協助資源配置，讓高雄的弱勢民眾可以及時取得扶助資源。

澎湖一口氣在馬公朝陽社區、鎖港社區、湖西林投社區成立3個工作站，裡面有許多物品可供扶助，架上物品分為乾貨、冷藏、冷凍的擺置，符合一般倉儲的SOP標準作業流程。縣府社會處19日也邀集社工訓練講習座談，分享社區實物銀行運作機制、精神意義與服務操作說明。目前澎湖將分別於湖西鄉林投、馬公市鎖港、朝陽社區活動中心設置食物銀行，嘉惠社區有需要的鄉親。