地方選舉即將在11月底登場，教團調查各縣市教育施政滿意度，民眾對縣市首長重視該縣市教育的滿意度，由新北市奪冠，而全國提高最多的是高雄市。至於教育特色發展方面，則是以台北市民的滿意度最高。

黃昆輝教授教育基金會今(20)日舉行記者會，公布2022年各縣市教育施政滿意度調查結果。

根據民調顯示，2022年與2020年比較，民眾對首長重視該縣市教育的滿意度方面，提高最多的是高雄市，兩年內從44.3％升至66.6％，提升22.3％。滿意度最高的是新北市，以75.4％領先全國。其他滿意度超過7成以上的縣市則包含桃園市、台南市，值得留意的是台北市滿意度未達6成，僅52.6％。

民調指出，比較2022年與2020年，民眾對「教育的資源」、「教育的公平性」、「教育的品質」、「教育的特色」4項教育施政指標整體滿意度的變化，滿意度 提高1％以上的縣市有：台中市、高雄市、雲林縣、澎湖縣。滿意度降低1％以上的縣市則包含：新北市、桃園市、基隆市、新竹市、南投縣、彰化縣、嘉義 縣、花蓮縣、台東縣與連江縣。

民調提到，在教育施政4項指標中，民眾對「教育的特色」滿意度最高；以滿意度70％為分界點，其中台北市民眾滿意度為65.1％，其餘21縣市民眾的滿意度都在70％以上。

民調分析，民眾對「教育的資源」滿意度最低，共有9個縣市民眾滿意度未達 70％，包括台北市、台中市、高雄市、基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣。從民眾的角度來看，這9個縣市在「校舍建築安全且教學設備 完善」及「重視家長參與學校教育」兩方面的教育施政，尚待精進。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝指出，縣市政府的施政成效，對我國教育影響很大，從這次調查結果顯示，縣市長對基礎教育還有很大努力與改善空間，民選的縣市首長，相對重視比較看的見的硬體建設，對教育層面事務比較沒有著墨，例如有些縣市有教師正式名額，卻花費比較少請代課老師，小小措施卻影響未來，呼籲地方縣市政府對教育要看遠一點，畢竟是百年樹人大計。

黃昆輝教授教育基金會表示，該調查採室內電話及手機電話並行，各縣市單獨抽樣執行調查，調查時間為2021年12月28日至2022年3月27日。共完成 2萬1223份調查，透過比例估計法，並進行反覆連續性修正，整體樣本具代表性。