台大已啟動校長遴選工作，校方近日邀請所有參選教授發表治校理念，無人能迴避前新竹市長林智堅論文門等學倫爭議，而蔡政府箝制學術自由紀錄斑斑，新任校長能否扛得住政治壓力而不淪為魁儡校長，外界都在看。為此，國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖呼籲所有候選人「硬起來」，千萬不要怕成為管爺第二，否則將永遠變成民進黨小弟。

陳學聖表示，他身為台大校友，2018年台大爆發校長遴選事件時，「拔管還歷歷在目」，當時折損3位教育部長，管中閔才順利上任，以此來看本次校長遴選，「有心想當台大校長的人，都不想成為管爺第二，怕被清洗」，因此在答覆學倫案時，態度趨於保守。

陳學聖認為，台大學風自由，想要參選校長的學者們，如果想要脫穎而出、讓人寡目相看，「不要怕成為管爺第二，怕的話，永遠變成他（民進黨）底下的小弟」，否則將被政府予取予求，所以在面對政治挑戰時，得能扛住所有壓力，不能視若無睹，一定要對抵制政黨力量退出校園做出清楚表示，表明任何人都不能干預學術自由。

由於林智堅論文抄襲案，其中一件事發於台大國發所，即便身為林智堅指導教授的國安局長陳明通辭去兼任教職，但這起事件揭露出民進黨與台大國發所的關係密切，東華大學教授施正鋒更點名台大國發所已淪為「民進黨革命實踐研究院」，甚至被網友批評為洗學歷中心。

陳學聖認為，台大國發所不能因為陳明通辭去教職而放棄追究責任。在陳明通指導的173份論文當中，目前只公布5份，還有168份沒有對外公告，台大國發有責任對外揭示陳明通指導學生的品質如何，當中如有素質不佳的論文或還有涉及抄襲者，文憑理應被追討，台大國發所如果有犯錯，也要閉門思過與究責。

至於總統蔡英文力挺林智堅到底，始終相信林智堅清白，此舉是否聯想到自己的論文爭議，不想讓假博士議題再度躍上檯面？「這當中一定心有戚戚焉」，陳學聖說，蔡英文在面對自己論文爭議時，面對攻擊還有脫困的戰略，想必是如法炮製給林智堅，但蔡沒想到犯了公怒，尤其年輕人與中間選民無法接受如此處理方式，也看清楚民進黨是沒有誠信的政黨。