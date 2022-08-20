一輛瑪莎拉蒂高級跑車日前在湖內拋錨，湖內警分局員警幫忙移到路邊。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄劉姓男子日前駕駛豪車瑪莎拉蒂要往加油站加油，但行駛一小段路就油料耗盡。雖然是深夜，但這輛白色跑車相當顯眼，民眾見狀連忙閃避。剛好，巡邏警員到場發現，協助將車推到路旁，以免發生危險。

湖內警分局20日說，這起意外發生在8月16日深夜，當時湖街派出所所長侯正輝、警員陳宮萍巡邏行經湖內區中山路一段與大仁路口，發現一這輛瑪莎拉蒂高級跑車停在路旁。這輛車約500多萬元新台幣。

警方調查，劉姓男子是路竹人，他以為油料應該可以撐到他駕駛至附近的加油站，未料，才開沒多久，就因為油料耗盡，車輛動彈不得。適逢巡邏員警經過發現該跑車停放路中央，駕駛座於車內，行經車輛紛紛閃避，且未置放明顯警告標示。該車拋錨地點距離最近加油站約200公尺。

員警擔心此事故造成其他用路人追撞，因此上前關心並詢問，劉男表示，已連絡友人提油前來，而在路邊等待，因無其他人可以幫忙，所以先將車輛停在路中。警方先行幫忙推車，將車輛移置路旁安全處所，等待救援，事後劉男感謝警方主動的協助。

湖內警分局長蔡鴻謀表示，警方秉持著同理心發揮為民服務精神，值得肯定。警方也呼籲民眾，若發生車輛故障，應盡快於適當距離放置三角警示牌或移置路旁安全處所，避免後車追撞，且出門前請檢查油料是否足夠，並定期保養，避免發生類刺狀況。