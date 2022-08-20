北市中山分局長安東路派出所日前接連接獲轄內多間店家收銀機遭不詳歹徒撬開。專案小組連日埋伏，逮捕一名才剛假釋2天的何姓大盜，他供稱，近日小孩要開學了，為了籌措小孩學費才會犯案。

北市中山分局長安東路派出所日前接連接獲轄內多間店家報案表示，店內收銀機遭不詳歹徒撬開，裡面財物遭竊，長安東路派出所成立專案小組偵辦，分析資料發現嫌犯作案手法均雷同且特徵亦相似，隨即鎖定何姓男子(66年次）涉有重嫌。

據警方調查，何男本月才因竊盜罪假釋出獄，獨自扶養15歲的小孩。均利用深夜，趁店家休息，無人在內，隨機晃動大門、窗戶，看是否有商家粗心忘了鎖門(窗)，或是利用工具竊開門鎖後進內，撬開收銀機竊取財物或是收刮零錢後逃逸。

前天中午警方前往何男桃園市中壢區住家附近埋伏，趁何男返家時，上前逮捕，全案詢後，依刑法竊盜罪移送台北地檢署偵辦，並擴大清查犯嫌其他竊案。