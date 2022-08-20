國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，引起網路炸鍋反彈！行政院長蘇貞昌定調急踩剎車，蔡英文總統今天到彰化縣，首度到彰化為民進黨縣長參選人黃秀芳站台，被媒體問起中介法是否要喊卡中止，蔡英文總統只說「謝謝」兩個字，並趕往彰化市陽明公園參加黃秀芳舉辦的親子活動。
蔡英文總統今天首站到埔心鄉武聖宮參香，湧入上千名鄉親到達；基於總統安全國安人員及警方為在廟門前搭起長桌，要求進場民眾都必須通過2道人身安檢，警方也派出大批警力維安。蔡英文總統致詞時，細數前縣長魏明谷要將彰化建設為「風光大縣」，並要鄉親力挺黃秀芳。
選戰白熱化，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳走「幸福芳程式」溫馨路線，將在全縣舉辦27場親子系列活動，把歡笑帶給親子，讓選舉不用激情吶喊。首場活動20日在彰化市陽明公園舉行。
蔡英文總統在埔心鄉行程後，趕往彰化市陽明公園參加黃秀芳舉辦的親子活動，中午12時05分到元清觀參香。
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