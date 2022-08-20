艾成的訃聞曝光。（讀者提供）

藝人艾成（本名蔡艾成）17日離世，讓另一半王瞳及親友悲痛逾恆、粉絲難過不捨，艾成的父母及姊姊、弟弟等家人已緊急從馬來西亞來台處理後事。艾成的基督教儀式追思會將於下周三（24日）下午1時30分於台北市立第一殯儀館景行廳舉行。今訃聞曝光，本名吳姍耘的王瞳，在妻一欄竟冠了夫姓，成為「蔡吳姍耘」，背後的情意感人。

艾成與王瞳愛情長跑10年，一起走過風風雨雨、相扶相持度過許多難關，2020年年7月結婚，婚後兩人也努力克服生活習慣差異，磨合出愈來愈幸福和諧的婚姻生活，艾成更已計畫並準備好9月要帶王瞳回馬來西亞舉辦婚禮，不料卻發生讓王瞳至今都難以承受的憾事。

關於王瞳冠夫姓，友人表示，雖然王瞳的身分證還沒有正式改名冠夫姓，但這是王瞳想對艾成表達的愛與心意。據悉，因喪夫而傷心欲絕、食不下嚥的王瞳，近日都是靠著「他最愛我了，他會希望我好好的」的信念才能支撐下去，她並一心希望為艾成圓夢，因為愛唱歌且才華洋溢的艾成生前一直最想要辦演唱會，當天追思會計畫以舉辦他來台20週年演唱會形式舉行。

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