基隆市政府舉辦「潮境海灣節」將於28日熱鬧登場，民進黨基隆市長參選人蔡適應日前出席活動暖身記者會，他昨(19日)更在臉書透露，當天邀請數個獨立樂團熱情演出，並且首度邀請FJ234福福賈許二三事、Celine & Cynthia 不只是旅行，還有神秘嘉賓參與帆船賽活動，活動精彩可期！

蔡適應在臉書談到，活動期間還有海洋文化體驗營、浪花下的潮境巡禮《獨木舟體驗》、海人新手村《帆船體驗營》、繞島挑戰賽等，歡迎各位朋友上2022基隆潮境海灣節網站預約報名。（https://www.chaojingbay.com.tw/）

另外，蔡適應分享，其實基隆潮境海灣節已經舉辦五屆，去年因為疫情停辦、今年再次辦理，要特別感謝海科館長陳素芬，以及海洋委員會過去的協力和幫助，讓潮境海灣節這個活動能持續的舉辦，歡迎大家來基隆感受獨特的海洋風光和特色美食，期待在今年有更多的朋友來參與這個午後的盛會，他也會持續推動基隆成為最重要的海洋之都。