中國大陸日前以檢疫為由，禁止我國柑橘類水果銷陸，加上今年文旦柚採收的「白露」，距離中秋節僅有3天，文旦銷售壓力大增，農委會主委陳吉仲今天出席「台灣文旦大聯盟」行銷記者會時指出，原本預估要收購2500噸文旦大果做為加工之用，但為確保農民收益，文旦大果收購將無上限。

據農委會統計指出，我國文旦柚去年種植面積達4058公頃，集中在台南市、花蓮縣等縣市；另據統計發現，去年全年柚子外銷7072公噸，其中中國大陸就達4821公噸、香港以1921噸次之。

農委會主委陳吉仲表示，每隔4年就會遇到1次白露距離中秋節太近的問題，加上近年颱風少直接侵襲台灣，文旦普遍採收狀況不錯，而文旦為一年一收，如果文旦價格不佳，要如何讓農民養一家大小？因此原本規劃收購2500噸文旦大果加工之用，可以製成如清潔劑、精油等加工品，盼讓價格維持在一定水準。

陳吉仲提及，雖然今年文旦無法銷售至中國大陸，但文旦恰巧減產約1成左右，但農委會仍會力推文旦外銷，至今已銷售300公噸、目標要把3000噸文旦賣到全世界，而中秋節後更會有行銷措施，鼓勵民眾購買文旦。

台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏說，今年文旦銷售期較短，但農委會打通各通路的銷售、外銷日本等幫忙，她保證「文旦的品質一定好不用煩惱」，而今天及明天在花博農民市集買600元現折100元優惠外，登錄還有機會抽中 200 元農遊券。

花蓮縣瑞穗區農會總幹事黃盛皇則說，受到柑橘類禁銷陸，部分農民較為恐慌拋售文旦，但農委會已祭出大果收購無上限，呼籲盤商或外貿商不要刻意壓低價格。他提及，文旦採收後要經一周的「辭水」，辭水後的文旦可放2至3個月，「越放越好吃」，呼籲民眾可以多享用當季的文旦。