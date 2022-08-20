新冠肺炎前年爆發後，民進黨政府疫苗採購爭議不斷，立院國民黨團調查卻發現，衛福部將疫苗採購合約列絕對機密，要封存30年才能解密。國民黨立委李貴敏今批評，相關決策再次驗證前衛福部長陳時中目無法紀，封殺人民知的權利。

李貴敏也揶揄，陳時中的疫苗居然和前新竹市長林智堅的碩士論文一樣神祕，需要封存國家機密文件中最長保密年限。

李貴敏批評，陳時中將疫苗採購合約以國家機密保護法裏最嚴格的「絕對機密」封存，保密期間又是「絕對機密」中最長的30年，但遭封存「機密」符合洩漏會造成國家的安全跟利益受到非常重大的損害始得適用的法律規定？

李貴敏說，國家機密保護法規定，國家機密核定應於必要之最小範圍內為之，且「不得為隱瞞違法或行政疏失」、「不得限制或妨礙事業之公平競爭」、「不得為掩飾特定之自然人、法人、團體或政府機關不名譽行為」，「不得依此拒絕或遲延提供應公開之政府資訊」，陳時中有遵守這些法條規定？

李貴敏質疑，死刑最長追訴權也只有30年，陳時中難道不知道疫苗採購保密30年，等同封殺違法的刑事追究？也就是即使任何人在過程中有貪贓枉法、藉勢藉端、內線交易爭議，司法都無法追究？

李貴敏說，疫苗採購合約要保密30年，須等到2051年2月25日才能解密，代表一定年齡以上的人這輩子永遠都沒機會知道疫苗採購真相，陳時中難道不知道此舉顯然違背憲法保障中華民國國民，不分年齡層，都有知的權利？

李貴敏表示，即使對國家安全有重大影響的國防軍購，在立法院一樣必須提供資料開秘密會議審查；疫苗採購花的既是公帑、是人民辛苦的納稅錢、是從預算裡面支應，請問陳時中，老百姓為何沒有知的權利？

對陳時中說藥品採購價格若外洩，以後在國際上很難優先採購，李貴敏表示，台灣經濟很國際化，有國際談判經驗的人也不在少數，大部分也不在政府單位，陳這種背離專業的推託之詞應適可而止，別再唬弄老百姓。