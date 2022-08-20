諾富特飯店去年爆發新冠肺炎群聚事件，被指是造成大規模本土感染並升級3級警戒的原因之一，今年5月經立法院3讀通過並由總統公告，未來旅宿業經營有玷辱國家榮譽、損害國家利益等，最高可罰50萬元，交通部觀光局也預告修正處罰條例，情節重大者可廢止其執照。

根據觀光局修正的「發展觀光條例裁罰標準」，旅宿業經營者玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為可罰3至15萬元；情節重大者，可罰15至50萬元，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。

另一方面，導遊、領隊考試過去由考試院考選部負責，但業界反映應由觀光主管單位來辦較為合適，畢竟國家考試的程度較高，導致有些人很會帶團，卻無法通過國家考試；又例如許多新住民有語言優勢，可負責接新南向國家的旅遊團，卻因中文程度不好同樣無法通過國家考試。

觀光局表示，目前修法已經過關，至於施行日期，要由行政院與考試院訂定。觀光局也說明，以後導遊領隊考照的用語不叫考試，改為評量，等政策確定後再與產學界討論實施細節。