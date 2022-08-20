新冠肺炎疫情不減健美健身愛好者的熱情，在配合政府防疫措施下吸引近400位選手、27家贊助商、16家攤商，參加中華民國健美健身協會主辦的年度隆重賽事「全國總統盃暨IFBB世界盃國手選拔」，比賽將於20、21日在台北體育館4樓進行。

除了去年疫情影響，每年總統盃參賽人數有增無減。至從今年亞洲同志運動會在台北舉辦健美增加非二元性別項目後，多元化的發展也帶動更多的不同族群參與人數，中華民國健美健身協會秘書長林宸田提到，現今社會有別以往傳統思維，多元化的社會已能包容接受不同的族群，這就是自由民主社會最難能可貴的地方，更彰顯台灣對性別友善議題的重視。

中華民國健美健身協會理事長許安進表示，此場賽事從舞台場地規格到電視轉播所有軟硬體，完全依照IFBB國際總會標準辦理，讓參與的選手能體驗國際水準的賽事規模，賽後選拔出的國家隊選手也能較快進入狀況，近幾年我國參與IFBB世界盃皆獲得不錯的成績，凸顯國內健美健身選手已達國際水平之上。本次同時聘請前中華奧會副秘書長吳國譽擔任本會顧問，共同推展健美健身運動。

北市體育局劉寧添副局長藉由總統盃健美健身賽事說明，健美種類裡的各個項目已經不在是有如阿諾史瓦辛格般大小肌肉群分明、切割度與飽滿度兼具而已，在IFBB國際總會的規定裡，每個項目都有每個項目的精神與規定，其下包含男子形體穿著海灘褲展現倒三角海灘男孩模樣、男子古典形體穿著四角褲展現真空縮腹古典希臘運動員樣貌、女子比基尼展現緊實不過度的肌肉仍保有女性美，更適合熱愛健身的民眾依據體態選擇合適的項目參加，有興趣瞭解的民眾20、21日歡迎到台北體育館4樓參觀。