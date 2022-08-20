基隆市產發處20日在成功市場舉辦市場群星會活動，邀尾音歌后于櫻櫻獻唱，拉抬傳統公有市場人氣。（基隆市產發處提供／張志康基隆傳真）

為讓基隆市傳統公有市場更有人氣，基隆市政府產業發展處20日上午在成功市場一樓大廳，舉辦盛大的市場群星會，除有尾音歌后于櫻櫻完美獻唱外，並邀請鳥來伯與十三姨藝翎擔綱主持，熱鬧氣氛，加上美妙歌聲，是繼今年三月首場市場群星會後，再次為基隆傳統公有市場活動揭開序幕。

基隆市政府產業發展處處長黃健峰表示，群星會活動聚集了許多民眾，讓菜市場熱鬧了起來，鄉親朋友們都非常期待活動的到來，一起在傳統市場聽歌、歡聚，把展現熱情，不只能夠看到電視機裡的明星歌手，還能夠幫家裡買菜搶優惠，一起來支持在地最棒的市場攤商。

黃健峰指出，群星會活動將會持續搭配「10元買夠GO」活動，讓民眾可以用最便宜的10元銅板價，買到市場的超人氣限量商品，這次活動將會採用發放號碼牌的方式，現場民眾可以領取號碼牌，依序排隊，發完為止，確保更多的鄉親朋友都能夠享受到優惠。

黃健峰補充說明，接下來一共還有兩場活動，分別是8月27日在源遠市場，9月3日在信義市場，現場也都將有精彩表演及活動，歡迎大家一起來共襄盛舉，搶優惠、看明星，並且多多支持在地的傳統市場，讓傳統市場文化可以延續下去。