年底九合一大選進入倒數！民進黨為力拼翻轉彰化縣，蔡英文總統今天展開她的輔選行程，上午與彰化縣長參選人黃秀芳合體拜廟，首站就到埔心鄉武聖宮參香；，兩人合體跑選戰行程，從南彰化拼到北彰化馬不停蹄。蔡英文向鄉親喊話「全力支持黃秀芳」。

蔡英文總統今天下鄉彰化陪同黃秀芳輔選第一站，選在彰化埔心鄉武聖宮是有原因。蔡英文指出，「因為2020年我選連任時，尤其是我們的埔心，我的得票率超過60％。」2020年總統拚連任，埔心鄉就拿下超過60％選票，蔡總統說要來致謝。

黃秀芳這次被民進黨徵召，力拚王惠美、女女對決，蔡英文和鄉親喊話，中央許多政策需要地方一起來合作。蔡英文說，「我們中央政府要做很多事情，來保護國家，做建設，要照顧社會都需要地方政府一起做，所以我要跟大家說，最好的團隊在這裡啦！我拜託大家好不好啊。」

九合一大選進入倒數，蔡英文總統展開下鄉輔選行程，今天一上午從南彰化到北彰化共3個行程，縣長參選人黃秀芳全程陪同。