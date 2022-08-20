虎門科技(6791)獲證券櫃檯買賣中心董事會通過上櫃案，主辦承銷商為富邦證券，預計最快今年底前掛牌。虎門成立於1980年，為國內第一家以CAD/CAM為專業的技術應用服務公司，隨著國內產業升級轉型，目前系統解決方案的服務主要分為計算機輔助工程（CAE）、協同產品商務（CPC）、工業4.0。其中，CAE占公司營收約9成，虎門從結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF設計到系統模擬等，提供整合性多重物理耦合解決方案，協助客戶進行研發、設計、製程及產品的改善及優化，CAE市場規模持續擴大。

虎門目前資本額1.84億元，2021年營收4.72億元，年增3.82％；稅後淨利0.71億元，年成長9.6％；每股稅後盈餘3.85元，稅後淨利與EPS同步創下歷年新高。今年上半年營收2.32億元，年成長36.43％；稅後淨利0.29億元，年成長26.97％；每股稅後盈餘1.57元，獲利續創歷年同期新高。

隨著工業產品升級、複雜化，客戶需要的解決方案增加，虎門以累積40年之研發經驗及數據，深知客戶需求並迅速解決問題，與客戶維持長期合作關係，迄今累積服務的客戶超過3,000家，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等。虎門CAE產品線完整，可滿足客戶日益增長的需求，此外，5G、電動車、無人機、低軌道衛星等產業新興應用，也衍生新的需求，長期穩定成長基礎相當穩固。