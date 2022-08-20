劉若英「飛行日」巡迴演唱會10月8日台北小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英原訂2020年啟動「飛行日」巡迴演唱會，受疫情影響如今才啟程，她近年除了推出專輯《各自安好》，「劉若英陪你線上演唱會」也全球在線觀看次數累積近1.5億人次。她今宣布「飛行日」演唱會將於10月8日登上台北小巨蛋開唱，這也是她首度挑戰四面舞台。

「飛行日」是劉若英第9度個人巡演，她將首次站上「四面舞台」，360度全面展現舞台魅力，全方位獻上融合視覺、聽覺以及撞擊心靈的感動，她說：「這兩年我只能在自己家裡的空間錄製，透著線上小小螢幕，唱我喜歡的歌給你們。而今終於等到這一刻，可以回到現場，有你有我，屬於我們的現場，真實地面對面大聲唱給你們聽。」

演唱會邀請金曲獎最佳單曲製作人陳建騏，讓經典歌曲再進化；影像視覺上，邀請鬼才導演柯孟融製作影像、編劇搭檔「好故事工作坊」何昕明參與故事創意，以及為許多藝人創造驚人視效的音樂影像的「仙草影像」參與特效後製，加上華語世界頂級演唱會製作團隊「必應創造」統籌舞台音響視訊等豪華製作團隊，打造多元視角與娛樂聲光並存的大型巡演。

而劉若英近來每天發聲練歌、認真減肥，她還受邀前進歐洲，將於11月23日倫敦THE LONDON PALLADIUM，11月26日巴黎LE PALAIS CONGRE開唱。「2022飛行日巡迴演唱會」演唱會門票將於9月3日早上11：00拓元售票https://tixcraft.com/activity/detail/22_reneliu。