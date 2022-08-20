消基會昨天公布市面12件石斑魚抽驗報告指出，並無檢出任何藥物殘留，但批評政府刻意挑起「兩岸敵意螺旋」，農委會主委陳吉仲昨天一度反駁「是中華人民共和國的消基會」，但遭外界批評後，陳吉仲今天出席記者會時仍稱「各位可以去看消基會13頁的新聞稿，除了檢驗報告以外的5頁，所寫的是不是跟保護消費者宗旨目標（相符），可以來大家檢視」。

陳吉仲表示，針對消基會所檢驗的石斑魚報告，昨天下午特別感謝消基會檢驗報告，證明石斑魚是一個高品質、安全的產品，農委會的政策目標包括農產品安全、食品安全及追求農民所得提高，與消基會確保食品安全是一樣的目標，回到相關科學根據及專業部分，同樣的標準應適用檢驗每一個國家、政府該做的事情。

針對挨批應下台，陳吉仲說，政務官原本就是要做好每一件事情，做不到本來就是要隨時要負起該有的責任，會強烈捍衛所有農漁畜產品原因，是因為中國沒有提出相關的數據、檢驗報告，僅通知什麼用藥超標。

至於外界認為昨天的發言太超過，陳吉仲指出，各位可以去看消基會13頁的新聞稿，除了檢驗報告以外的５頁所寫的是不是跟消基會保護消費者成立宗旨的目標，可以來大家檢視。