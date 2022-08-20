柬埔寨等東南亞國家人蛇集團詐騙案持續延燒，同時科技犯罪猖獗，網路攻擊、金融詐騙、虛擬貨幣洗錢等案件更是層出不窮，警政人員偵查不易，陽明交通大學攜手警政署，在9月共同開設全國第一個以科技犯罪偵查實務為主的「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，提升警政人員的資安素養，掌握資通訊安全尖端技術。

陽明交大教務長陳永昇表示，愈便利的科技、愈安全的隱私，愈增加偵查人員在案件偵辦上的難度。例如加密通訊軟體有不同點對點加密機制，無法透過網路通訊監察解密取得通訊內容，網路匿蹤技術門檻及成本大幅降低，警方只能查到跳板IP位址，難以溯源追查。

陳永昇也說，近年犯罪集團利用虛擬貨幣及第三方支付洗錢，也增加金流溯源困難。資安警員需要持續對新興科技有所了解，長期透過實際辦案、熟知各種網路犯罪模式來累積經驗，並利用現有科技尋求調查辦案突破點，解決偵查困境。

為此，陽明交大建立以實務應用為導向的學術研究模式，專班以資訊學院為核心，課程將搭配科技法律學院、醫學院、生物醫學暨工程學院等專業，共同建構資通訊安全師資、課程及應用學科知識，並規畫程式設計、電腦網路、資料庫系統、機器學習、人工智慧等基礎學科，科技偵查人工智慧、區塊鏈、雲端運算、大數據、教育訓練、金融科技作為核心學科。

陽明交大說明，在人才培育方面，專班將針對犯罪偵查人員進行培訓，結合刑事局專家進行實務課程共授，由警政署專家提供科技犯罪刑偵實務專業課程，共同進行研究指導，以培養學員具有應對政府、社會及企業等資安事件所需技能，建構完整的科技犯罪偵查資通訊安全資源平台。

陽明交大林奇宏校長提到，「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」將以教育部每年外加30名員額提供優秀警務人才在職進修，結合陽明交大在資通訊安全的專業知識與警政署刑事警察局犯罪偵查實務專長，建構系統性的資通訊教育體系，提升警政人員資通訊安全背景知識與技術，防堵未來伴隨高資訊化時代來臨的資安威脅。