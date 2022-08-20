屏東東港18歲林姓男子遭詐騙集團盯上，以高額獎金為誘因，找2名從小到大的陳、鄭姓好友赴柬埔寨打工，陳日前被國民黨立委救出，但鄭還受困其中，嫌犯還勒索家屬15萬贖金，否則「拖去後山分屍」；鄭姓母親20日指出，已匯贖金，21日兒子與朋友會一同回國。

鄭姓母親說，今天還有跟兒子聯絡，確定兒子是安全的，至於贖金部分，也有籌到錢並已轉過去，兒子說他周日、也就是明天會跟朋友一起回來。

據了解，18歲鄭姓被害人在好友林姓男子的邀約下，3日赴柬埔寨，5日鄭姓被害人的家屬即接到他的求救電話，他告訴家人他被困在柬埔寨，還常被虐待；家屬透露，對方嗆說他們人都在柬埔寨，台灣的警察也拿他們沒轍，要人就要付15萬贖金。

鄭母說，昨天接到威脅電話，對方稱若晚上12點沒付錢，就要把兒子拖去後山分屍，她嚇得苦苦哀求對方後，嫌犯才同意暫不分屍，但如果今天沒付錢，後果自付。

鄭母說，她與先生靠打臨時工養4個小孩，一時間怎麼可能有這麼多錢，但為了孩子，也只能四處借錢，好險有找到善心人士幫忙，贖款已匯過去，希望孩子明天能平安回來。