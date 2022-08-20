民進黨新北市長參選人林佳龍昨(19日)晚間到新店區參加座談會，現場鄉親熱情相挺，這讓他對於年底市長勝選、議員全壘打的目標，更加充滿信心！他也說，今(20日)下午三點，會再次來到新店，接著到林口、新莊，期待與更多市民朋友見面聊。

林佳龍在臉書感謝新店鄉親力挺，以及立委蘇巧慧、沈發惠、民進黨新北市黨部主委何博文、前國策顧問張富美、新店林姓宗親會理事長林建長、七連霸市議員、新北市議員陳永福的助推，昨晚在頂城市民活動中心，聽見大家震天喊出翻轉新北的期待，讓我們對年底市長勝選、議員全壘打的目標，更加充滿信心！

林佳龍認為，新北不是台北的衛星城市，隨著大台北環狀捷運網時代即將來臨，他所提出的首都圈跨域治理政策，是新北能脫胎換骨成為新都，帶來改變的關鍵，相信端出好政見，市民朋友能感受到他的誠意。

另外，林佳龍談到，新店許多地方建設，是由好朋友永福議員、中央聯手推動，未來安坑輕軌通車後，更可打造生態人權廊道，再加上現有碧潭風景區，新店一定能成為有特色，也更宜居的地方，近年來，的確也有許多年輕人選擇在這裡成家。過去，我在台中市長或交通部長任內的政績，經得起檢驗。未來當選市長，我會把握治理新北的每一天，啟動新北大翻新，年底我們一起拚。