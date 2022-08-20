台灣人赴柬埔寨工作遭囚禁案例頻傳，中國大陸外交部發言人汪文斌前天表示，駐外使領館正積極查找並解救相關人員，大陸國台辦辦發言人馬曉光昨天表示，在海外的「台胞」遇到困難，都可以及時聯繫「中國駐外使領館」尋求幫助。外交部長吳釗燮今天受訪反擊表示，柬埔寨的事情是中國一帶一路的遺毒，是中國詐騙集團害得國人受難，在這種情況之下，中國的說法值得商榷。

吳釗燮強調，有關於國人仍然失聯、在柬埔寨當地受害，警政單位都有所掌握，在努力握當中，透過跨國打擊犯罪作為，協助國人早日回來。

此外，針對近來網紅「好棒Bump」因為救援受困國人而與外交部槓上，吳釗燮對此表示，外交部同仁已經盡力了，應該譴責的對象是詐騙集團，不該為難第一線為外交打拼的基層同仁。

吳釗燮說明，國人在海外受難，必須遵守當地的法令，過去這段時間，從去年一月到現在，161位國人向杜拜提出申請，62位國人領到新的護照。他說，如果接到相關請求，沒有釐清、遵守當地法律就發新護照，可能會為國家帶來危險。