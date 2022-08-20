華南銀行20日在新北市三重區厚德國小體操館舉辦「第三屆小小體操營」活動，邀請國家體操代表隊總教練林育信，及體操選手莊佳龍、葉政擔任營隊總教練，搭配國訓中心體操教練擔任營隊導師，讓小小體操員可以體驗到「國家隊」教練的指導。

為了培育更多體育幼苗，厚植台灣體操實力，華南銀行第三屆小小體操營特別擴大於北、中、南三地舉辦，並全新打造「衝奧圓夢計畫」，以信託專款專用的贊助模式，提撥合計新台幣100萬元的獎金及贊助金，為各場次表現優異的小小體操員量身打造長期規劃，持續幫助具潛力的體操選手衝向奧運殿堂。

華南銀行自2018年舉辦「小小體操營」，前2屆在高雄國訓中心舉辦後，不但提供「國家級」體操場地，也邀請「國家隊」教練指導，受到許多家長及小小體操員的熱烈迴響，讓參與學童都有難忘的經驗。

台灣體操國手在2020東京奧運獲得歷史性的首面獎牌，也點燃各界對競技體操運動的關注。華南銀行為鼓勵國內各地體操幼苗「衝奧圓夢」，特別擴大於新北市三重區厚德國小、台中市國立台灣體育運動大學、高雄市國家運動訓練中心三個專業體操場館，接連舉辦三場體操營，邀請各地區競技體操重點發展學校的小小體操員參與，接受國家級教練指導。

同時，華南銀行也結合金融本業，規劃「衝奧圓夢計畫」，將新臺幣100萬元的贊助獎金以信託方式，定期提供訓練費、比賽交通住宿費、營養金及設備贊助給各場次表現第一名的小小體操員，期望能讓有潛力的選手無後顧之憂，勇敢追夢，衝向奧運殿堂。

華南金融集團長期投入台灣體育發展不遺餘力，對體壇各項運動挹注資源，贊助包含棒球、體操、足球、拔河等體育活動基層培育計畫，積極提升台灣在國際的能見度，協助國家厚植體育實力。未來也會持續結合企業與政府的力量，營造良好運動環境，形成永續力量，帶動台灣體育的正向循環。