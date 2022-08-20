桃園市中壢區老牌名店「上輝仙草」今凌晨發生火警事故，居住在店家樓上的63歲羅姓老闆娘傷重不治、64歲劉姓老闆原失去生命跡象，經搶救後恢復呼吸心跳、12歲劉姓女童吸入性嗆傷但意識清楚，釀1死2傷悲劇。據悉，老闆一家還有5名兒媳孫，當時剛好外出工作逃過一劫，詳細起火原因仍待進一步釐清。

上輝仙草經營多年，販售燒仙草、甜湯、豆花與冰品等，不僅是在地人吃甜品的夯店，尤其仙草凍中間一個「上」字樣更成為招牌，吸引許多部落客、網紅前來打卡朝聖。消防指出，今日凌晨約2時20分獲報，上輝仙草樓上住家發生火災，消防共出動76人30車到場，發現火勢相當猛烈，濃煙不停竄出，趕緊布水線灌救。

現場1樓為仙草店面，2、3樓為住家、4樓則放有飲品材料等物品，2至4樓全起火燃燒，1樓後段也有部分燒焦痕跡，消防確認共有3人受困，先以雲梯車救出困在3樓的劉姓女童，再陸續從2樓救出羅女與劉男，約1小時後將火勢撲滅。

由於火勢非常大，女童雖意識清楚但吸入性創傷被送院治療，劉男則是雙手前臂和臉部2至3度燒燙傷，失去生命跡象，經搶救後恢復呼吸心跳，至於羅女也有多處2度燒燙傷，到院前已無生命跡象，經救治後仍傷重不治。

據了解，上輝仙草祖孫三代都居住在此，事發當時老闆的兒媳孫共5人剛好外出工作不在家，聽聞火災發生十分訝異，直奔回家處理善後。目前傷者劉男仍在加護病房醫治中，女童則已返家休息，至於確切起火原因與財損狀況，仍待進一步調查釐清。