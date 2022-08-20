《數位中介服務法》草案目前在公聽會階段，引發外界極大反彈。國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，根據NCC公告的草案，影響層面如天羅地網，將網路平台如Line、 Dcard、 PTT、巴哈姆特等，以及電信服務業者等都成納管對象，總統蔡英文不僅違背了自己2013年的誓言，他更直呼「自由從來未被武力征服過」，呼籲大家必須為自己的權益發聲。

林耕仁今日（20）在臉書發文表示，國家通訊傳播委員會（NCC）公告的《數位中介服務法》草案，影響層面如天羅地網，將網路平台如Line、 Dcard、 PTT、巴哈姆特等，以及電信服務業者等都成為納管對象。

林耕仁指出，這部號稱「維護網路言論自由」的法案，不僅引起許多數位平台業者一片質疑，認為法條明確性不足、存在許多模糊地帶，更讓一般民眾感到害怕，是否只要文章或留言與政府立場不一致，就會被認定為「假消息」而被刪除。政府箝制言論自由的黑手，直接深入老百姓的生活當中，為了操弄利於執政黨的輿論、壓制不同/反對的聲音，簡單粗暴的《數位中介服務法》草案，正是在向全台灣堅定支持言論自由的人們宣戰。

對此，林耕仁痛批，蔡英文曾在2013年6月17日的臉書貼文寫道：「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」。然而，這三句鏗鏘有力的話語，今天卻成為最諷刺的存在。

林耕仁引述詹·湯姆遜的名言「自由從來未被武力征服過」，強調為自己的權益發聲，為自己堅信的價值作出表態，這是生而為人基本的尊嚴，也是長久以來許多為了追求言論自由的倡議者，始終堅持的立場，如今在台灣社會卻面臨前所未見的威脅。我們不知道怎麼跟孩子說，昨日的自由，明天可能就是奢求。