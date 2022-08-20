余天二女兒余苑綺（余泳澐）8年前被確診罹患直腸癌，歷經多次復發後，最近緊急入院，狀況不樂觀，姊姊余筱萍承認余苑綺一度失去意識，余天更曝女兒希望「讓她走」。今(20日)據媒體報導，余天帶著家人到醫院探望余苑綺，並首度證實女兒已經簽了放棄急救同意書。

39歲余苑綺抗癌8年，接受70多次化療，還切除了部分肺部，今年余天透露女兒已經有抗藥性，無法再做化療，只能改採用雷射手術刀照射她的20顆腫瘤，並從淋巴把癌細胞剷除，每次半小時，而余苑綺為了對抗病魔，已經瘦到49公斤，余祥銓受訪也坦言姊姊狀況大不如前，令他相當擔心。

余天承認余苑綺已經簽妥放棄急救同意書。（圖／中時資料照片）

余祥銓當時說，姊姊的身體已經比去年還虛弱，在家中爬樓梯時常常爬到一半就沒力，不時彎腰、手抖，休息一陣子後才能繼續往上爬，但幸好還有食慾，偶爾會打給余祥銓請他幫忙買食物，算是小小的進步。未料近日余苑綺傳出病情加重，余天為此緊急取消行程到醫院探望女兒，受訪時不禁淚崩，透露余苑綺用手勢希望爸爸「讓她走」，余天則難過不肯答應，直言「太慘忍」。

余家最近輪流到醫院陪伴余苑綺。（圖／中時資料照片）

余天的二女兒余苑綺傳出病況不樂觀，目前住在台北榮總VVIP病房，余天20日帶著余苑綺的一對兒女現身醫院大廳，余天哽咽證實：「綺綺已經簽了放棄急救同意書，我現在帶著小孩來看她。」

余天今天下午1點20分帶著外孫女「樂樂」和外孫「小可愛」，他說：「綺綺不是很好，她不想急救，已經簽了不急救同意書，我也不知道該怎麼辦，我今天就是來跟她談小孩子的事情。」說完便立刻帶外孫們上樓探視女兒。