雖說緣份天註定，但有些緣份竟是從前世就開始，直到今生都還沒斷開。命理專家小孟老師在臉書粉專發文分析，3對情侶星座組合包括天蠍與水瓶、處女與巨蟹、天蠍與處女，其實前世早已是戀人，尤其天蠍與處女，兩人個性互補，剛剛好一拍即合。

TOP3天蠍&水瓶：前世情人指數90%

水瓶桃花運非常旺，卻時常在分不清楚對方心意的情況下愛上他人，所以水瓶婚後不只容易外遇，感情冷卻的速度還很快，不過天蠍也不是省油的燈，他們屬於願意為愛付出一切的人，在感情世界中不僅懂得應對進退，還很會耍手段，只要感覺對方要外遇了，便會立即使出絕招抓住對方，想脫離這段感情可不容易啊。

TOP2處女&巨蟹：前世情人指數95%

處女不僅挑剔，也很愛比較與嘮叨，犯錯也容易說是別人的錯，然而巨蟹就不一樣了，他們愛家、願為家庭犧牲一切，儘管看起來很傻，但這也代表巨蟹很會忍耐，所以當處女發飆時，巨蟹都會乖乖站好讓對方罵個痛快。雖然巨蟹的忍耐力也是有極限的，不過忍到一個層度爆炸後，一切又會恢復過往。

TOP1天蠍&處女：前世情人指數100%

天蠍心思細膩也很會運用技巧，而處女要求多、挑剔又重視細節，剛剛好一拍即合。雖然天蠍在感情上的退讓比處女還多，不過當天蠍不能忍住臉部表情，已經勃然大怒時，處女就會察言觀色，懂得退讓不再堅持，所以天蠍與處女只要多磨合，感情就能如膠似漆，越來越好。