各縣市政府為建立安全及高效率的交通環境，均已將如何建構迅速且有效益的智慧交通-車聯網應用做為施政重點。中華電(2412)在雲端平台建立「5G智慧車路雲端服務」之車聯網應用解決方案，以5G通訊為基礎，結合行動信令技術及C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything)蜂巢式車聯網通訊技術，可串聯緊急車輛、號誌與電信大數據，提供「緊急車輛優先號誌」、「號誌時制計畫優化」等多項改善交通運輸的服務，目前已在苗栗、台中及高雄等三個縣市成功建立試驗場域。

中華電自110年11月攜手中華資安國際，申請交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」中「5G智慧車路雲端服務計畫」，並分別於苗栗頭屋交流道、台中向上路及高雄市軍校路等三個場域建置智慧號誌通訊環境，藉由電信大數據之協助來優化紅綠燈號誌時制，同時運用5G智慧車路雲端服務，使緊急車輛能優先通行。日前在高雄場域的成果發表會，將透過以5G行動通訊網路及C-V2X路側設備的串聯，利用「5G智慧車路雲端服務」展演救護車緊急通行時紅綠燈之燈態轉換安排，達成通知往來車輛避讓，有效提升緊急救護效率與交叉路口行車安全。

以往若要優化號誌時制及達成緊急車輛通行之目的，都需採實體設備建置的方式，除了高額的建置費用外，尚需設備建置的等待期。中華電「5G智慧車路雲端服務」，採用電信大數據資料優化紅綠燈號誌時制，並以基地台取代C-V2X實體設備，透過虛實整合技術，傳送緊急車輛優先通行要求並通知往來車輛避讓，大幅降低建置成本，達到5G創新科技取代實體設備的效益。在推動智慧交通建設的同時，提供更經濟更安全的車聯網服務，協助縣市政府邁向智慧交通。