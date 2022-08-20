民進黨新竹市長參選人沈慧虹推薦在地美食。（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨（19）日公開「慧虹的美食名單」，介紹位於南寮漁港的「海屋咖啡廳」，推薦煙燻豬肋排、窯烤披隡和坦都烤雞，內部裝潢充滿異國風情，更滿載老闆阿賀旅行的回憶，邀請大家到有空時就可到港邊吹吹風、吃披薩。

沈慧虹表示，海屋咖啡廳在南寮舊漁港開了16年，喜歡旅行的老闆阿賀，將他記憶中的好味道透過料理與大家分享，店名雖然叫做海屋「咖啡廳」，但讓人念念不忘的是煙燻豬肋排、窯烤披隡和坦都烤雞，是間充滿異國風情的餐廳。

1959年南寮漁港完工，帶動南寮街的開發，海屋咖啡廳位於南寮街，舊址為雜貨店，南寮在地人阿賀租下店面，著手大改造，內部裝潢充滿他旅行的回憶，包括木雕、燈籠，最近阿賀還收到朋友贈送的鯨魚脊椎，海屋就像是他的獨家秘密基地。

沈慧虹表示，南寮漁港是新竹重要漁港，近年市府大力改造，去年更榮登全台最熱門景點第五名，周邊有最新網美景點波光市集、風箏賽場、魚鱗天梯、南寮運動公園等，歡迎大家到漁港遊玩時，也別忘了造訪這間充滿風味的海屋。