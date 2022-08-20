中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增2萬2161例新冠肺炎確診個案，分別為2萬1925例本土個案、236例境外移入個案。與此同時，今也新增81例中症、36例重症個案，包括3例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）兒童，另確診個案中新增36死。2020年以來，總病例數已突破500萬人。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日減少約630例，降幅為2.8％，與上周六相比，減少870例，降幅為4.1％。今日新增的本土個案以新北市單日新增4488例居多，其次依序為台中市2689例、台北市2634例、桃園市2465例、高雄市1751例、台南市1336例、彰化縣949例、新竹縣628例、新竹市609例、屏東縣579例、苗栗縣565例、宜蘭縣545例、雲林縣510例、花蓮縣429例、南投縣413例、基隆市377例、嘉義縣304例、嘉義市215例、台東縣204例、金門縣130例、澎湖縣90例連江縣15例。

今增36例死亡，為23例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、23例未接種3劑疫苗。確診日介於5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日。

境外移入個案方面，分別自泰國（8例）、馬來西亞及越南（各6例）、美國及日本（各4例）新加坡（3例）柬埔寨及奧地利（各2例），以及土耳其、加拿大、印尼、菲律賓、澳大利亞、香港及印度（各1例）移入，另194例感染國家調查中，入境日期介於今年7月22日至8月19日。

截至目前累計5,020,895例確診，分別為24,810例境外移入，4,996,031例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計9,608例死亡，其中9,592例本土；另16例為境外移入。