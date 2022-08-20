劉青雲在主演新片《神探大戰》詮飾幾近瘋狂的辦案神探。（華映提供）

香港金牌編劇韋家輝編劇及執導警匪懸疑動作片《神探大戰》，邀請多次合作的金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探，並集合蔡卓妍（阿Sa）和林峯聯手，打造出生猛血腥的連環奇案，引發各方神探的破案競爭。韋家輝突破以往文藝黑暗風格，拍攝大量動作場面，老搭檔劉青雲也賣力相陪，笑說：「我一向是動作派，只是都是慢動作演員，韋導演知道哪些事我可以做到，準備很充份，如果觀眾覺得能接受，我就繼續當慢動作演員。」

片中影帝劉青雲從跳樓到跳河全做好做滿，讓導演韋家輝直呼和他合作永遠都有驚喜，劉青雲回憶當時韋家輝打給他，表示要研究一下劇本，「我一聽就知道這次一定也沒有劇本，每次和他合作都是大挑戰，就像是要去考試，但我也是個久久就需要考一場試的演員啊！」還為自己留退路，「沒有劇本對白多好啊！到現場才有理由NG，如果早幾天給劇本，就不能NG了，和韋家輝合作就是不要想太多，好好享受拍戲的當下，韋家輝風格就是一個宗教，你信就會做到！」並表示這次詮飾精神失調的角色非常特別，不是找精神科醫生諮詢或是看幾本心理學的書就可以表現，「角色和現實有一大段距離，就只能聽導演的指示去表現。」

至於動作場面，劉青雲表示也同樣是相信就會做到，「因為覺得做不到，或是覺得自己在孤軍奮戰，才會覺得拍來很辛苦。但這次拍《神探大戰》一切的措施都很安全，韋導演知道我做得到哪些，每個場面都設計清楚，在安全的環境下，我知道應該可以做到，而且我一直都是動作演員，慢動作的那種。」而幾場讓人覺得出神入化的演技表現，劉青雲有許多場必需對著空氣自我對話的畫面，「韋家輝很了解我，他知道我常常自言自語，就像跟很多的我講話一般，所以詮飾起來並不是那麼困難。」但韋家輝讚美他說：「劉青雲真的可以一秒就完全換一個人的狀態來演出，一秒一個，下一秒又換一個人物，和四川的變臉一樣，太厲害了。」《神探大戰》在台熱映中。