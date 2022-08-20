近日傳出年輕人遭柬埔寨打工詐騙外，老人也成為詐騙鎖定對象！南投縣衛生局近期接獲民眾投訴，有業者以贈品吸引老人，並以溫情攏絡推銷健康食品等產品，且廣告內容疑似誇大不實、售價頗高，誘使不少老人掏積蓄大採購，家屬勸阻無效，大呼無奈。衛生局長陳南松20日呼籲，民眾不要聽信來路不明的偏方或廣告，以免花錢又傷身。

南投縣衛生局表示，近日接獲不少民眾投訴，有業者以贈品活動吸引老人聚集，現場噓寒問暖拉攏人心取得信任，再推銷健康產品，廣告宣傳內容疑似誇張不實或涉及療效，現場提供試吃後，並高價販售。不少老人在溫情攻勢下，大掏積蓄狂買不手軟，家屬勸說無效，大嘆無奈。

陳南松呼籲，民眾面對食品廣告時，要提高警覺、謹慎選擇，千萬不要聽信來路不明的偏方或廣告，更不要選用誇大不實的產品，以免花大錢又傷害健康。

衛生局表示，衛生福利部推廣健康食品認證至今已有4百多件通過審核並取得認證，包裝上可以加註其「健康」字樣，並印上小綠人標章。消費大眾愈來愈重視食品成分，業者為提升產品形象及價值，不少食品也都掛上「健康」兩字。為避免消費者混淆，食藥署公告自今年7月1日起，一般食品名稱不得出現「健康」兩字。

衛生局說，經追查發現未符合規定，將依違反食品安全衛生管理法等規定，處新台幣4萬至400萬元不等罰鍰，並限期回收改正。