民進黨桃園市長參選人鄭運鵬20日表示，《數位中介服務法》絕不會影響言論自由。對此，PTT網友狂噓鄭運鵬，「他連抄襲都在挺了」、「桃園人智力測驗啊」、「當大家三歲小孩嗎？」「繼續敗票，讚讚」！

桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬20日到八德區參加社區活動，鄭運鵬表示，《數位中介服務法》絕不會影響言論自由，他強調，倘若大家在法案上如果有更高明、更有效、更公平的意見，要把意見都表達出來，相信行政院、立法院黨團都很願意採納大家的看法，才能及時照顧受害者。

對此，PTT網友狂噓鄭運鵬，「笑死」、「信用破產的垃圾黨還想騙？」、「連苦苓都反對，你說的我不信」、「好了啦」、「拿到民進黨黨證和權力以後就失去良心了」、「再掰啊」、「鄭南榕對民進黨來說是個笑話!可悲!」、「難怪你民調會輸」、「抱歉，我現在暫時不相信」、「民進黨真他X的噁心」、「政黨輪替，我要看血流成河」、「民進黨早該死一死了，還在騙」！

還有人諷刺，「你還是可以罵馬英九啊」、「你的言論自由是罵敵對政黨而已吧」、「他連抄襲都在挺了~~哈哈哈哈哈」、「只有黨說的才有言論自由」、「DDP講的話反過來才是正解」、「桃園人智力測驗啊」、「那就是會了」、「當大家三歲小孩嗎」、「繼續敗票，讚讚」！