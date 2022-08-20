她曾在免稅店銷售精品，卻因找不到與顧客互動的溫度，工作沒有成就感，毅然決然踏入房仲業，成為信義房屋經紀人員；從前六個月領保障月薪5萬元，鄧婷方如今已是年薪百萬、曾獲服務品質獎的優秀房仲。24日她將在信義房屋舉辦的線上工作說明會中，向正在尋找職涯方向的社會新鮮人分享心路歷程。

29歲的鄧婷方國立台北教育大學畢業後，進入免稅店銷售精品，但消費者多是來台旅遊、回國前採購的旅遊團客，「多數人以後根本不會再服務到」，令她覺得缺乏成就感，也沒有與人互動的溫度，因而決定轉換跑道。當時，剛好有同事家人在信義房屋工作，提及公司完善的教育訓練、福利制度，包括提供新人保障月薪5萬元、工作鑑賞期30天提供轉職金5萬元等，即使轉換領域，也能安心工作，成為鄧婷方決定加入的主要考量。

目前任職於信義房屋三重五華店的鄧婷方回憶，入行後難免遇到挫折，例如必須學習陌生開發、拜訪客戶，尤其新人時期常被認為「太嫩」而遭拒絕，只好不停練習「如何說話」，騎機車停等紅燈時，就在腦中演練如何與客戶溝通對話。大約1年之後，鄧婷方對房仲工作漸漸上手，加上她總是誠實面對客戶，即使老公寓屋況有瑕疵，也不會向客戶隱瞞，「沒有百分之百完美的房子，誠實說明、讓客戶好好做決定才是最重要的」，由於深獲客戶信任，不僅已從月領5萬保障月薪的新人，躍為年薪百萬的專案經理，更曾獲得服務品質獎。

信義房屋三重五華店專案經理鄧婷方也積極投入社區服務。（圖／信義房屋提供）

鄧婷方說，除了收入提升，更有成就感的地方在於見證客戶買賣房屋、成就家業夢想的過程。上個月，她剛參加一對客戶的婚禮，「忍不住感動得流眼淚！」主要是這對新人從交往時期就跟著她看房，到最後找到適合的新房，也終於走入禮堂，令她一邊吃喜酒，一邊忍不住感動流淚。

她認為，有些人對房仲有刻板印象，但這份工作不僅需強韌心態，更要累積專業知識，當自己有所成長，也能幫助身邊親友，成為專屬的房產顧問。信義房屋24日的線上工作說明會，將邀請鄧婷方分享除了原本服務業的優勢「不怕接觸人」、「具同理心」、「願意傾聽需求」外，還有哪些躍升百萬年薪的心路歷程跟練功撇步，詳情可上https://www.surveycake.com/s/wlnpM查詢。