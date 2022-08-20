吳建豪在《披荊斬棘》表現亮眼，人氣躍升第6名。（環球音樂提供）

吳建豪單手吊著Ｃ字掛勾，從10米高處空降舞台。（環球音樂提供）

吳建豪在《披荊斬棘》表現亮眼，人氣躍升第6名。（環球音樂提供）

吳建豪近期推出全英文專輯《Take A Ride》大獲好評，緊接著便馬不停蹄地錄製《披荊斬棘》第二季。在初舞台表演時，吳建豪現身一開唱便炸翻全場，其中「＃吳建豪出場」更一度火上微博熱搜，讓許多網友大喊：「童年男神一出場就抓住全場眼球！」而在打Call環節，吳建豪邀請到籃球巨星林書豪助陣，讓他開頭就樂喊：「我的Bro我很驕傲，你是我的大哥！」再度掀起回憶殺的迷人魅力，吳建豪在32位哥哥之中，獲得觀眾喜愛程度第６名，令人更加期待他未來在哥哥舞台上的精采表現。

吳建豪在《披荊斬棘》表現亮眼！在初舞台演出，他靠著手臂力量，單手吊著Ｃ字掛勾，從10米高處空降舞台，超酷炫出場方式讓人驚呼超帥，接著他身穿帥氣西裝演唱〈Save Your Tears〉，把氣氛點燃嗨到最高點，許多網友大呼當年偶像劇男神「任光晞」回來了，甚至「＃吳建豪出場」一度火上微博熱搜第6名，再掀一波網友回憶殺直誇：「童年男神，一出場就抓住全場眼球。」、「雞皮疙瘩都出來了」「臂力驚人，舞台太炸了！」、「豪哥這吊威牙也太帥了吧，徹底驚豔到我了」

此外，吳建豪也與其他哥哥一齊嗨唱〈愛的主打歌〉，舞台動感十足嗨翻全場。在節目中，身為一個吳建豪是極度完美主義者，他表示自己為了保持體態，每天都只吃水煮蛋、水煮花椰菜等健康原型食物，頂多加一些醬油及辣椒調味，來維持最完美的狀態。而在打Call環節，好人緣的吳建豪邀請到林書豪錄音打氣：「我的Bro我很驕傲，你是我的大哥！我永遠會支持你，我希望在節目裡，可以讓大家看到你的個性，對我來說你非常善良對每個人都很好，我希望你每分每秒都覺得很好玩。加油！」