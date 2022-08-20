余苑綺2014年確診直腸癌第3期，治療康復後癌症又多次復發，歷經70幾次化療，勇敢對抗直腸癌8年多，近日病情急遽惡化，父親余天證實她已經簽了放棄急救同意書。余苑綺平時熱愛吃蔬菜水果、作息正常，且不菸不酒，但仍罹癌，而罹癌的主要原因其實是基因問題，基因檢測結果發現她大腸罹癌指數高出常人5.56倍。

余苑綺2014年被診斷出直腸癌第3期，經歷70次化療、復發3次，癌細胞擴散到肝、肺、淋巴，還切除部分肺部，改採雷射手術刀照射她的20顆腫瘤，並從淋巴把癌細胞剷除，可惜終究狀況並不樂觀，其實余苑綺平時不菸不酒、愛吃蔬果，作息正常，在30歲前從沒做過健康檢查，直到2014年全家一起做基因檢測，發現她的大腸癌指數竟高於常人5.53倍，罹患肝癌的機率也高出常人5.17倍，才知罹癌原因是與基因有關。

此外，弟弟余祥銓的報告也是一堆紅字，特別是肝癌指數、阿茲海默症指數偏高，大姊余筱萍則透露，弟弟和妹妹肝不好的原因可能來自外公。

衛福部指出，罹患大腸癌主因與家族遺傳及老化、不健康飲食、缺乏運動、肥胖、菸酒有關。目前研究證實會提高大腸癌發生的食物包括攝取過量紅肉、加工肉品、高溫烹調。衛福部呼籲，避免大腸癌要及早發現、及早治療，可利用50歲以上每2年1次免費糞便潛血檢查，定期篩檢，有助降低35%的大腸癌死亡率。