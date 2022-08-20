社區接種站新竹縣婦幼館20日接種情形。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣20日新增628例COVID-19本土確診案例，分別為297名男性和331名女性，年齡分布在0歲至92歲，12歲以下112位、65歲以上43位，確診者集中在18到64歲青壯年為主，約占69％。統計至8月19日為止，新竹縣今年累計確診人數13萬680人。

新增628例分布在竹北市276例、竹東鎮93例、湖口鄉82例、新豐鄉58例、新埔鎮38例、關西鎮19例、芎林鄉24例、橫山鄉8例、寶山鄉19例、北埔鄉3例、峨眉鄉3例、尖石鄉3例、五峰鄉2例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離896人、居家照護列管人數2504人。

新竹縣政府衛生局指出，中央今年第1批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，已於19日抵台，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心繼續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估8月26日完成，預計8月27日起配送各縣市政府，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。

嬰幼兒BNT疫苗建議接種3劑基礎劑，每劑3微克，第1劑與第2劑間隔至少4周，第2劑與第3劑間隔至少8周。疫苗配撥至竹縣後，將儘速安排社區接種站、各合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所同時開打，以擴大服務量能。

衛生局提醒，國內兒童確診個案中因多數人未施打疫苗，導致併發MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）機率高，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C發生率達90％以上，呼籲家長盡快帶著孩子接種疫苗，以提升保護力。另外，民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

除了社區接種站以外，新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，衛生局也彙整下周各鄉鎮市衛生所接種服務資訊，請符合資格民眾就近預約接種。