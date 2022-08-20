在公開場合開玩笑要注意分寸，日前HBO 超夯大戲《冰與火之歌：權力遊戲》前傳《龍之家族》於本週在澳洲舉辦盛大首映會，但活動中電視台CEO竟拿女主角身材當話題，沒想到玩笑開過頭失言，讓首映會現場的人尷尬到倒吸一口涼氣。

據澳洲媒體報導，CEO狄蘭尼在首映會中表示10多年前要推出《權力遊戲》時，不曾想該影劇會造成不小轟動，他試圖玩幽默方式表示很晚才開始看《權力遊戲》，並說道「我看戲的時候想，這個矮胖的女人走進火裡的戲是在演什麼？」口中所言的「矮胖女人」，就是飾演「龍母」的艾蜜莉亞。

由於歐美女權意識相當強烈，因此拿身高、體重等身材的部分調侃、開刀，都會被視作不尊重女性及不入流的行為，因此CEO狄蘭尼的失言話語一出，不僅造成首映會現場如死寂般安靜，更在網路上掀起軒然大波。

電視台Foxtel發言人事後試圖滅火，表示CEO話語原意是自我解嘲，以突出《權力遊戲》當年的與眾不同，想傳遞意思實則是「艾蜜莉亞更是因該劇集從不知名演員成為影劇中最受認可、喜愛的演員。」他們也致以歉意，「如果狄蘭尼言論被誤解並造成任何冒犯，該公司表示歉意。 」