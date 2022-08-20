新竹市政府今年度榮獲24項國家卓越建設獎肯定，其中，長和公園以「進擊的公園」拿下綜合卓越成就獎。（陳育賢攝）

新竹市政府今年度榮獲24項國家卓越建設獎肯定，創下歷來最好佳績，包含汀甫圳通學步道、龍山國小群英樓重建工程、波光市集、南大路警察宿舍修復再利用工程等，共拿下2座綜合卓越成就獎、2座卓越獎、3座特別獎、9座金質獎和8座優質獎。

代理市長陳章賢表示，市府團隊7年多來努力將設計力導入公共建設，使年輕的古城充滿生命力，市政建設的成果連年得到各界肯定，透過設計力導入成功翻轉城市。

市府指出，「國家卓越建設獎」由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，為台灣年度建設的最高榮譽，今年新竹市政府獲24項大獎，更獲頒2座「綜合卓越成就獎」殊榮。

其中，獲獎「進擊的公園」根據各公園周邊特性設計，保留既有植栽改善、排水，規畫滿足各年齡層使用需求、提高公園使用率，透過綠地公園改造，不只讓市容改頭換面，更讓在地居民使用更方便、生活品質再提升，透過小建設創造大幸福。

「汀甫圳通學步道」連接新竹公園與十八尖山，並串聯6校通學步道，營造友善親水綠化空間，串聯學府路兩側校園空間，並打開學院圍牆讓鄰里共享視覺景觀，設置3座跨圳步道，連結水圳景觀與居民生活，創造優質步行環境。

「香山綜合休閒運動館」以簡約線條外觀呈現運動速度感，流線型金屬斜格柵更計算過太陽照射角度，如同漂浮在空中的金屬盒子，創造都市動態感。另，室內通透性設計加強採光通風，打造舒適環境，讓使用者沒有在室內空間束縛感，榮獲最佳規畫設計類卓越獎。

「龍山國小群英樓重建工程」保留既有植栽原則下，透過大樹空間配置新校舍，以「風的曲線」設計，創造許多魔幻空間，包含屋頂小劇場、空中平台等，並以草綠色馬賽克磚融入周遭老樹，遠看宛如一片森林，榮獲最佳環境文化類卓越獎。

此外，「東門城人行道拓寬改善工程」、「園道五地下停車場興建工程」也榮獲最佳規畫設計類特別獎；「新竹市樹葬園區」獲最佳環境文化類特別獎；「公道三新闢道路工程」獲最佳規畫設計類優質獎；「南大路警察宿舍修復再利用工程」獲最佳環境文化類金質獎；「那魯灣文化聚落」、「波光市集」、「火車站前廣場步行空間改善」等則獲最佳環境文化類優質獎。