今天在大聯盟場上大都會以7：2擊退費城人，戰績來到77勝43敗繼續穩坐國聯東區王位，此戰他們派出巴西特(Chris Bassitt)先發投球，他主投6局失2分，最後搶下勝投，而大都會打線相當給力，用11支安打拿下7分，重炮阿隆索(Pete Alonso)將本季第30轟、100打點一次收進口袋，他僅花120場達成100打點，刷新了隊史紀錄！

Pete Alonso became the quickest Mets player to reach 100 RBIs in a season, doing so in their 120th game. The previous record was 122 games, held by Carlos Beltran (2006), Mike Piazza (2000), and Robin Ventura (1999). — New York Mets Stats (@NYMStats) August 19, 2022

大都會此戰炮火四濺，阿隆索首局就建功，靠野手選擇拿下本季第100分打點，僅用120場比賽達陣，這讓他一舉刷新隊史紀錄，超越1999年的范屈拉(Robin Ventura)、2000年皮耶薩(Mike Piazza)、2006年貝爾川(Carlos Beltran)共同締造的122場紀錄。3局阿隆索延續火燙手感，從諾拉(Aaron Nola)手中轟出2分炮，達成本季第30轟。

Francisco Lindor & Starling Marte pull off the double steal! pic.twitter.com/M6wpYGiRhv — SNY (@SNYtv) August 20, 2022

5局大都會再起，外野手馬泰(Starling Marte)使出渾身解數盜向本壘得分，同時游擊手林鐸(Francisco Lindor)盜上二壘。5局費城人雖靠席瓦伯(Kyle Schwarber)追回2分，不過7局大都會繼續拉開分差，靠著2次4壞保送、2支安打取得2分，三壘手Brett Baty為球隊立功。最後8、9局大都會守住領先，拿下最後勝利，巴西特取得第11勝。