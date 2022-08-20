新北市新莊區昨（19）日晚間發生一起凶殺案，1名借住友人家的林姓男子（22歲），遭林姓友人（21歲）懷疑與其女友有曖昧，雙方爆發衝突，22歲林男突然持摺疊刀向友人刺了3刀，導致對方失血過多，送醫搶救後宣告不治。警方獲報後到場，兇嫌還一派輕鬆前往梳洗，警訊後依殺人罪嫌將其移送地檢署偵辦。

據了解，死者與其石姓女友（21歲）在案發地點承租雅房同居，後來凶嫌林男到該處借住，3人平日一同居住在案發地的雅房中。死者昨日下午4時許，先到永和將石姓女友接回新莊租屋處，林嫌當時在床上睡覺，林男事後外出，晚間6時許返家後，見到林嫌與自己女友共躺一床睡覺大發雷霆！不斷質問林嫌「為什麼跟我女朋友睡在一起！」還動手拳毆林嫌。林嫌不堪被誤解，從褲袋掏出預藏的折疊刀，猛刺林男頸部、胸部、腹部，林男遭刺後當場倒臥血泊。

石女見狀嚇傻立即報警，警消獲報趕抵，見林嫌神情淡定從浴室走出，還用著毛巾擦拭頭髮，沒等到警方詢問就說「他剛自殺」甚至想趁機逃離現場，但遭警方攔下，經詢問後確認林嫌為凶手，當場被警方逮補並帶回派出所。經檢視林男當場沒有呼吸心跳，緊急送醫急救，仍因失血過多，宣告不治。警訊後依殺人罪嫌將其移送地檢署偵辦。