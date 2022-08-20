國內今新增81例中症、36例重症個案，包括3例MIS-C兒童，年齡介於1～11歲間，皆未接種疫苗。莊人祥表示，第1例為11歲女童，無慢性病史，5月15日確診，6月27日起陸續發燒、全身皮疹、咳嗽，7月1日至急診就醫，因血壓偏低，診斷為疑似MIS-C而收治住院，經免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後好轉，已在7月13日出院。

第2例個案為10歲男童，無慢性病史，5月26日確診，7月2日起陸續發燒謊、嘔吐、腹瀉、胸悶、紅眼，7月8日因持續發燒，至急診就醫，因血壓偏低、審驗、腸炎、腹水等，診斷為MIS-C，一度休克入住加護病房，經免疫球蛋白、類固醇等治療，病況已好轉，7月13日轉入普通病房，7月16日出院。

另1名1歲男童，無慢性病史，7月24日快篩陽，但未就醫通報。8月15日起，陸續出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻塞等症狀，8月18日至急診就醫，全身出現皮疹，且有結膜炎，因新冠陽性確診，診斷為MIS-C，經免疫球蛋白等治療後，目前病況好轉，在一般病房治療中。

截至目前，國內兒童重症共累計179例，其中腦炎27例、肺炎21例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡6例、MIS-C108例、共病3例，死亡則維持27例。

另，今日國內共新增36例本土死亡個案，為23男、13女，介於40多歲至90多歲以上，確診日介於今年5月26日至8月17日，死亡日期介於5月26日至8月17日。2020年以來，國內共累計502萬895例確診個案，正式突破500萬例，死亡個案則累計9608例。