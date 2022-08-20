「2022茶鄉新shake感名間茶是王道－台灣國際創意茶飲嘉年華暨創意茶飲總決賽」20日登場 。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

「2022茶鄉新shake感名間茶是王道－台灣國際創意茶飲嘉年華暨創意茶飲總決賽」20日登場 。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣長林明溱今天到名間鄉為「台灣國際創意茶飲嘉年華暨創意茶飲總決賽」的選手加油打氣，他致詞表示，因兩岸關係受近期國際情勢影響，大陸禁止台灣茶葉進口，影響南投茶葉行銷，此活動協助茶農產銷，發揚茶鄉特色是相當有意義的創舉。

「2022茶鄉新shake感名間茶是王道－台灣國際創意茶飲嘉年華暨創意茶飲總決賽」20日在受天宮停車場登場，由名間鄉長陳文德主持，有縣議員陳翰立、于秀英、洪浩原、史雪燕及農糧中區分署秘書陳尚仁、三山國家公園管理處長曹忠猷等人參加。

陳文德指出，因社會型態變遷，名間鄉無新潮元素可吸引觀光人潮，經縣府在受天宮旁規畫「松嶺之星」建設，希望帶動宗教及國民旅遊風潮，完工後將可結合茶鄉產業等特色，開發創意茶飲旅遊。

陳文德表示，台灣約有近8成飲料茶原料都來自名間鄉，希望透過調飲高手以名間茶調製獨特調飲，增加茶農收益，並結合「松嶺之星」吸引觀光人潮，促進名間整體發展。