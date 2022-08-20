NCC公告《數位中介服務法》草案，除了數位業者高度關注，更引發網友一片反彈聲浪！國民黨台北市長參選人蔣萬安昨(19日)在臉書表示，數位中介服務法將使台灣民主崩潰，政治人物要替民眾解決問題，而不是解決提出問題的民眾，這一次，我們不再忍、也絕對不能忍了！

律師出身、也是一名立委的蔣萬安說，要公開站出來，反對這部惡法！如果法案通過，我們在網路世界，包括FB、IG、PTT、Dcard、巴哈姆特，甚至是傳Line訊息，都有可能因為我們認定的事實和政府不同，就被認定為「假消息」，而被刪文、停權、查辦。PTT認為，這等於是叫他們關站、Line表示「我們很遺憾」、在國發會「公共網路參與平台」上，更高達99%網友反對這部法案。

至於民進黨台北市長參選人陳時中說，用「扣帽子」的方式討論法案並不好。對此，蔣萬安批，白紙黑字的法條都寫在那裡，民眾跟業者已經膽戰心驚，各大論壇風聲鶴唳，這還只是扣帽子嗎？《數位中介服務法》是一個由蔡英文、陳時中等人護航，將會摧毀民主成果的法案，但我們必須強勢，否則整個台灣的是非黑白，將會是「民進黨說了算」！