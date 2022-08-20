佛光大學在何卓飛校長積極推廣運動與體育中心周俊三主任的牽線下，除了與台啤籃球隊之間建立籃球產學合作案外，20日更攜手T1聯盟台啤英熊、SBL台灣啤酒兩隊球員，於宜蘭豆腐岬共同推廣在地水域SUP立槳運動。

台啤英熊球星蔣淯安表示，水域運動首重安全，只要遵照水上救生專家朱文正教練指示，就可悠遊享受海洋水域活動的樂趣；而台啤英熊「雙槍」李啟瑋、黃聰翰更表示，平常核心訓練相當紮實所以高難度的站立划水不是問題，而其他隊員也齊聲相約下回再來。