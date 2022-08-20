今年適逢Gucci竹節包75週年，品牌特別邀請日本演員滿島光、永山瑛太以及舞稻家山田葵等人，以日本傳統物語「竹取公主」為底，增添奇幻復古元素拍攝《Kaguya by Gucci》短片，並在日本橋新光三越開設期間快閃店。

：Gucci以復古迷幻的風格翻玩竹取物語，滿島光與山田葵在短影片中心意相通。（Gucci提供）
：Gucci以復古迷幻的風格翻玩竹取物語，滿島光與山田葵在短影片中心意相通。（Gucci提供）

在原版竹取物語中，主要描述一對夫妻將竹林間發現的美麗女孩「輝夜姬」養育成人，他的美麗吸引眾多追求者獻上珍寶以求青睞，但最後女孩卻披上嫁衣回到天上，在她認識的人當中留下深刻的印象。

Gucci邀請永山瑛太在《Kaguya by Gucci》短片中飾演一角。（Gucci提供）
Gucci邀請永山瑛太在《Kaguya by Gucci》短片中飾演一角。（Gucci提供）

品牌以此流傳多年的故事呼勁竹節包的永垂不朽，而在強調多元性別的Gucci改編下，將內容以女女戀形式重新演繹，請飾演輝夜姬的滿島光，在竹林電話亭中與少女山田葵相遇，兩人在東京各大景點、街頭共度歡樂時光，而永山瑛太飾演的玉皇大帝，則不時以逗趣神情穿插其中，最後滿島光將所有情感寄託於BAMBOO 1947亮綠色迷你包中，讓戀人睹物思情。

為慶祝Gucci竹節包75週年，品牌推出《Kaguya by Gucci》短片。（Gucci提供）
為慶祝Gucci竹節包75週年，品牌推出《Kaguya by Gucci》短片。（Gucci提供）

此次短片中的主角「竹節包」熱賣超過半世紀，為品牌創辦人Guccio Gucci在戰後，在有限的資源下，運用巧思、決定使用輕便耐用的竹子來製作包包的握把，進而鑄造出這經典標誌，此次品牌為慶祝該包款問世75周年，品牌在日本橋新光三越開設GUCCI竹節包快閃店，店內展示Bamboo 1947 Diana經典包款，雖部分商品為日本獨賣，但台灣則同樣推薦了多款Bamboo經典包型，並有不同珍稀皮革、顏色與設計樣式，可洽詢GUCCI全台各專賣店。

Gucci Diana 黑色小型手提包 ，12萬9300元。（Gucci提供）
Gucci Diana 黑色小型手提包 ，12萬9300元。（Gucci提供）
Gucci BAMBOO 1947白色迷你包，9萬8700元。（Gucci提供）
Gucci BAMBOO 1947白色迷你包，9萬8700元。（Gucci提供）
Gucci Diana 綠色小型手提包，12萬9300元。（Gucci提供）
Gucci Diana 綠色小型手提包，12萬9300元。（Gucci提供）
Gucci BAMBOO 1947白色迷你包，9萬8700元。（Gucci提供）
Gucci BAMBOO 1947白色迷你包，9萬8700元。（Gucci提供）
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