南投縣今天新增本土確診人數413例，未新增死亡人數，截至8月19日累計確診人數8萬203例。南投縣衛生局長陳南松呼籲，為防範嬰幼兒感染COVID-19，請民眾盡速攜帶家中嬰幼兒前往鄰近醫院及診所接種疫苗，早日接種早日獲得保護力。

南投縣衛生局表示，中央公布南投縣8月19日新增中症計2人、重症計3人，其中，已接種3劑疫苗有2人、接種2劑疫苗有2人、未接種疫苗有1人，皆有潛在疾病史，目前累計中、重度人數計808人。

陳南松說，首批BNT幼兒疫苗127萬劑已於8月19日抵台，經中央審查後，最快可望在8月28日開打。依據中央建議6個月至未滿5歲幼兒接種BNT疫苗，應接種3劑基礎劑，第1劑與第2劑間隔至少4週、第2劑與第3劑間隔至少8週，因此BNT幼兒疫苗完成接種至少需3個月，如果8月下旬開始接種，完成3劑就須至11月下旬。

此外，家長也可選擇莫德納疫苗，完整疫苗應接種2劑，第1劑與第2劑間隔至少4至8週，莫德納疫苗完整接種不到2個月就可接種完畢。