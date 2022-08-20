哈蘭德 離隊對多特蒙德的戰術改變很大（圖片來源︰達志影像）

德甲完成兩輪比賽之後，目前只有兩隊全勝之師，分別是上季冠亞軍拜仁慕尼黑和多特蒙德。其中多特蒙德只要在周六擊敗文達不來梅，更可乘拜仁要到周日才有比賽，暫時升上榜首，故此本場首選不讓分/多特蒙德勝。

【足球-德甲】[文達不來梅 @ 多特蒙德][08/20(六) 21:30] [編號 595]

多特蒙德季前有挪威中鋒 哈蘭德 Erling Haaland 改投英超曼城，代替他的前鋒 哈勒 Sébastien Haller 又因病無限期停賽，令人擔心球隊攻力。總教練 埃丁·泰爾齊奇 Edin Terzić 在戰術上作出調整使用「無鋒陣」，要求前線各球員共同分擔進球責任，隊長 馬可·羅伊斯 Marco Reus 身先士卒，前鋒新秀 茂高高 Youssoufa Moukoko 緊隨其後，都各自進了1球。事實上，將進球責任分佈這戰術證明成功，多特蒙德聯賽2戰全勝進4球，而4個進球就分別由4名球員所進。不過這戰術也有弊端，就是球隊進攻沒有焦點，所以本賽季多特蒙德的比賽，不讓分比讓分機會大，而大小[總分]也未必能如昔日那麼，常常出現大的賽果。

文達不來梅重返德甲，成績不過不失，聯賽2戰2和有2分排第10位，其實也是不敗之師。有趣的是，文達不來梅首兩場的正確比數，剛巧都是2:2。可見球隊守不算穩，但就有一定攻力。本場首選多特蒙德不讓分勝，也可選擇大小[客隊] 文達不來梅大0.5。

推薦︰ <足球>595文達不來梅 @ 多特蒙德 不讓分 (多特蒙德)；大小[主隊] (多特蒙德 小 2.5)

馬內 Sadio Mane 在第一場的德甲已取得進球（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑，縱使有前鋒兼神射手 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 離隊，但一眾球星分擔了進球的責任，本賽季3場各項比賽合共已經進了13球。本場遇上表現不算太好的波鴻，拜仁讓分勝是不錯的選擇，大小[總分]大2.5甚至3.5也可考慮。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@波鴻][08/21(日)23:30] [編號 598]

在萊萬離隊後，外界曾擔心拜仁本賽季的進球能力。不過經過2場聯賽後，眾球員以進球來證明自己的能力。塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mane 迅即取得在德甲的首個進球，而年輕前鋒 穆斯亞拉 Jamal Musiala 有驚喜表現，2場聯賽進了3球，是目前球隊首席射手。

相反波鴻2場聯賽全敗，排在倒數第二位置。波鴻最大問題是失球太多，球隊2場聯賽失5球，是積分榜下半斷的球隊當中，丟球第二多的球隊。另外，要留意是兩隊上季對壘的正確比數，頗令人意外。波鴻主場4:2擊敗拜仁，而拜仁主場則7:0擊敗波鴻。所以大小[總分]大2.5甚至3.5，是不錯的選擇。

推薦︰ <足球>598拜仁慕尼黑 @ 波鴻 讓分 (拜仁慕尼黑 (-1))；大小[客隊] (拜仁慕尼黑 大 2.5)