農委會主委陳吉仲20日在出席「台日水果夏祭」活動前，回應我農漁產品外銷問題。（姚志平攝）

農委會主委陳吉仲昨天怒槓消基會是「中華人民共和國的消基會」，引起軒然大波。陳吉仲今天出席「台日水果夏祭開幕式」受訪時表示，他對於消基會新聞稿內容與所謂的檢測結果感到遺憾，也歡迎大家去檢視。

消基會昨天公布市面12件石斑魚抽驗報告指出，並無檢出任何藥物殘留，但批評政府刻意挑起「兩岸敵意螺旋」。陳吉仲說，消基會檢驗結果跟農委會六月中下旬的檢驗結果一致，感謝消基會公布報告抽驗，等同驗證了農委會。

陳吉仲話鋒一轉表示，比較遺憾的是，消基會的新聞告內有五頁內容是跟檢測結果沒有一致，歡迎大家去檢視。

對於台日農產品貿易現況，陳吉仲說，今年上半年外銷水果高達三萬多公噸，其中有六成三是到日本市場，這也讓我們的芒果、鳳梨等出口到日本水果，在產地維持很好的價格水準。

陳吉仲指出，日本在上半年變成我們第二大農產品出口國，而第一名是美國，所以我們持續降低對單一市場的依賴。台日農產品貿易是屬於互補的，我們進口的跟出口品項的剛好符合兩邊消費者。